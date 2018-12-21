Тульские школьники встретились с Героем России летчиком-космонавтом Сергеем Авдеевым

СЕГОДНЯ 16:28 2018-12-21T16:34:07+03:00

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского проекта «Беляевские чтения»20 декабря обучающиеся центра образования № 42 встретились с Героем России летчиком-космонавтом Сергеем Васильевичем Авдеевым и организатором проекта «Беляевские чтения» Канюс Маргарито

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20 декабря 2018 года, обучающиеся центра образования № 42 в Туле встретились с Героем России летчиком-космонавтом Сергеем Васильевичем Авдеевым и организатором проекта «Беляевские чтения» Маргаритой Васильевной Канюс.

Ребята побеседовали с гостями, увидели фильм о жизни космонавтов на орбитальной станции и сделали фотографии на память о встрече. Для гостей также была организована концертная программа.

Ученикам 1 Г класса ЦО № 42 – участникам конкурсов проекта «Беляевские чтения» – вручены грамоты и благодарности за победы и участие в конкурсе «Ласточки Победы».