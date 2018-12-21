В поселке Молодежный обсудили вопросы переизбрания УК

СЕГОДНЯ 16:03 2018-12-21T16:03:25+03:00

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Собрание по вопросам переизбрания управляющей компании в поселке Молодежный в Туле прошло с жителями домов 1 и 2 улицы Центральной.

Жители недовольны, как исполняет свои обязательства УК «Инженер Про Центр». В частности, не всегда своевременно осуществляется уборка территорий, удаление аварийных деревьев и т.п.

На встрече жителям было разъяснено, что они могут сменить управляющую компанию, обслуживающую МКД.