В Туле пройдет конкур-маскарад «Кубок Деда Мороза-2019»

СЕГОДНЯ 14:34 2018-12-21T14:34:08+03:00

Участник, который представит на суд жюри самый оригинальный костюм, будет награжден специальный призом

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В Туле пройдет костюмированный конкур «Кубок Деда Мороза-2019».

В программу соревнования входят кавалетти. Участники освоят маршруты 20 см (крестики) и 60 см - по программе «прыгай и беги», 80 и 100 см - классические на чистоту и резвость.

Победителям будут вручены призы и подарки. Участник, который представит на суд жюри самый оригинальный костюм, будет награжден специальный призом.

Дата и время проведния мероприятия:

23 декабря 2018 года. Начало в 14:00.

Адрес места проведения мероприятия:

Манеж конно-спортивного клуба «Конюшня Макларен»

Тула, Ленинский р-н, д. Большая Еловая, 113

Вход свободный.

Дополнительную информацию о проведении мероприятия можно получить по телефону:

8 (920) 758-75-75