В Туле пройдет конкур-маскарад «Кубок Деда Мороза-2019»
В Туле пройдет костюмированный конкур «Кубок Деда Мороза-2019».
В программу соревнования входят кавалетти. Участники освоят маршруты 20 см (крестики) и 60 см - по программе «прыгай и беги», 80 и 100 см - классические на чистоту и резвость.
Победителям будут вручены призы и подарки. Участник, который представит на суд жюри самый оригинальный костюм, будет награжден специальный призом.
Дата и время проведния мероприятия:
23 декабря 2018 года. Начало в 14:00.
Адрес места проведения мероприятия:
Манеж конно-спортивного клуба «Конюшня Макларен»
Тула, Ленинский р-н, д. Большая Еловая, 113
Вход свободный.
Дополнительную информацию о проведении мероприятия можно получить по телефону:
8 (920) 758-75-75