На Губернском катке в Туле будет детский час для катания
Время катания определено для удобства и безопасности детей
Фото: Алексей ФОКИН
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Каждые субботу и воскресенье, с 12:00 до 13:30, кататься на Губернском катке в Туле будут только дети до 12 лет.
Сопровождать ребенка может один взрослый.
Время катания определено для удобства и безопасности детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Отметим, что в остальное время также допускается катание детей этого возраста вместе со взрослыми.