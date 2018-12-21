2018-12-21T14:13:28+03:00
Общество

На Губернском катке в Туле будет детский час для катания

Время катания определено для удобства и безопасности детей
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Каждые субботу и воскресенье, с 12:00 до 13:30, кататься на Губернском катке в Туле будут только дети до 12 лет.

Сопровождать ребенка может один взрослый.

Время катания определено для удобства и безопасности детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Отметим, что в остальное время также допускается катание детей этого возраста вместе со взрослыми.

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