На Губернском катке в Туле будет детский час для катания

СЕГОДНЯ 14:08 2018-12-21T14:13:28+03:00

Время катания определено для удобства и безопасности детей

Изменить размер текста: A A

Каждые субботу и воскресенье, с 12:00 до 13:30, кататься на Губернском катке в Туле будут только дети до 12 лет.

Сопровождать ребенка может один взрослый.

Время катания определено для удобства и безопасности детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Отметим, что в остальное время также допускается катание детей этого возраста вместе со взрослыми.