2018-12-21T13:52:48+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина заплатит штраф за картинки с нацистской символикой

Районный суд привлек мужчину к административной ответственности
Мария ВЛАСОВА
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Прокуратура г. Щекино по информации, поступившей из УФСБ России по Тульской области, провела проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности.

Местный житель на своей странице в «Вконтакте» разместил изображения, содержащее запрещенную нацистскую символику и атрибутику.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Районный суд привлек мужчину к административной ответственности по статье «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Ему назначен штраф в размере 1000 рублей.

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