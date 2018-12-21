2018-12-21T13:24:35+03:00
Спорт

«Час здоровья с ГТО» и «Хоккей в валенках»: спортивные мероприятия на Казанской набережной

Публикуем программу мероприятий
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Публикуем афишу спортивных мероприятий на Казанской набережной в Туле в период с 22 декабря 2018 года по 5 января 2019 года:

«Час здоровья с ГТО»

22 декабря 2018 года.

Начало мероприятия в 15:00

Веселая зарядка и торжественное вручение знаков ВФСК «Готов к труду и обороне».

«Новогодний променад по вечерней Набережной»

29 декабря 2018 года.

Начало мероприятия в 18:00

Физкультурное мероприятие для любителей скандинавской (северной) ходьбы включает в себя зарядку, мастер-классы по ходьбе и прогулки по Набережной.

«Хоккей в валенках»

3 января 2019 года.

Начало мероприятия в 12:00

Соревнования по хоккею с мячом в валенках между командами. После коротких матчей – чаепитие, фотографирование на память.

«Фитнес тренировка Strong»

5 января 2019 года

Начало мероприятия в 15:00

40- минутный тренировочный мастер-класс для жителей и гостей от фитнес клуба «Энерго». Функциональный, интервальный тренинг - заряд бодрости и оптимизма на целый день.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тульский историко-архитектурный музей приглашает на мастер-классы
В Туле подвели итоги конкурса «Праздничный Снеговик»
Алексей Дюмин наградил лучших сельских старост
Тульские школьники встретились с Героем России летчиком-космонавтом Сергеем Авдеевым
В поселке Молодежный обсудили вопросы переизбрания УК
В тульском поселке Южный состоялось торжественное открытие елки
В центре Тулы состоялся фестиваль ярнбомбинга
В Туле пройдет конкур-маскарад «Кубок Деда Мороза-2019»
На Губернском катке в Туле будет детский час для катания
В Тульской области мужчина заплатит штраф за картинки с нацистской символикой
Андрей Теребунов назначен заместителем прокурора Тульской области
Туляков приглашают в кремль на новогодний квест
В Туле осужден вор-рецидивист
24 декабря в Туле пройдет плановое отключение светофоров
На Казанской набережной пройдут спортивные мероприятия
В доме в одной из деревень Одоевского района нашли труп
Тульский областной художественный музей открылся после капитального ремонта
Телефонные мошенники обманули жительницу Тульской области на 100 тысяч рублей
В Туле продолжается отлов бездомных животных
В Богородицке "Пежо" наехал на пенсионерку
В Новомосковске "семерка" сбила женщину
"Нива" толкнула "Киа" в "Шевроле" в Дачном проезде в Туле
В Туле проверили уборку от снега придомовых территорий и хозсубъектов
Ночью Тулу расчищали 11 бригад
Собака не спасла: житель Тульской области стал жертвой квартирной кражи
В Комсомольском парке Тулы открыли Новогоднюю елку
Туляки и гости города приглашаются на Праздник Зимнего Солнцеворота
В Тепло-Огаревском районе горящая кровать чуть не уничтожила весь дом