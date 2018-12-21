«Час здоровья с ГТО» и «Хоккей в валенках»: спортивные мероприятия на Казанской набережной
Публикуем афишу спортивных мероприятий на Казанской набережной в Туле в период с 22 декабря 2018 года по 5 января 2019 года:
«Час здоровья с ГТО»
22 декабря 2018 года.
Начало мероприятия в 15:00
Веселая зарядка и торжественное вручение знаков ВФСК «Готов к труду и обороне».
«Новогодний променад по вечерней Набережной»
29 декабря 2018 года.
Начало мероприятия в 18:00
Физкультурное мероприятие для любителей скандинавской (северной) ходьбы включает в себя зарядку, мастер-классы по ходьбе и прогулки по Набережной.
«Хоккей в валенках»
3 января 2019 года.
Начало мероприятия в 12:00
Соревнования по хоккею с мячом в валенках между командами. После коротких матчей – чаепитие, фотографирование на память.
«Фитнес тренировка Strong»
5 января 2019 года
Начало мероприятия в 15:00
40- минутный тренировочный мастер-класс для жителей и гостей от фитнес клуба «Энерго». Функциональный, интервальный тренинг - заряд бодрости и оптимизма на целый день.