«Час здоровья с ГТО» и «Хоккей в валенках»: спортивные мероприятия на Казанской набережной

СЕГОДНЯ 13:24 2018-12-21T13:24:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Публикуем афишу спортивных мероприятий на Казанской набережной в Туле в период с 22 декабря 2018 года по 5 января 2019 года:

«Час здоровья с ГТО»

22 декабря 2018 года.

Начало мероприятия в 15:00

Веселая зарядка и торжественное вручение знаков ВФСК «Готов к труду и обороне».

«Новогодний променад по вечерней Набережной»

29 декабря 2018 года.

Начало мероприятия в 18:00

Физкультурное мероприятие для любителей скандинавской (северной) ходьбы включает в себя зарядку, мастер-классы по ходьбе и прогулки по Набережной.

«Хоккей в валенках»

3 января 2019 года.

Начало мероприятия в 12:00

Соревнования по хоккею с мячом в валенках между командами. После коротких матчей – чаепитие, фотографирование на память.

«Фитнес тренировка Strong»

5 января 2019 года

Начало мероприятия в 15:00

40- минутный тренировочный мастер-класс для жителей и гостей от фитнес клуба «Энерго». Функциональный, интервальный тренинг - заряд бодрости и оптимизма на целый день.