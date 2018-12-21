Андрей Теребунов назначен заместителем прокурора Тульской области
Андрей Теребунов назначен заместителем прокурора Тульской области. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка.
Ранее старший советник юстиции Андрей Анатольевич Теребунов занимал должность прокурора Выгоничского района Брянской области.
СПРАВКА "КП":
Андрей Анатольевич родился в 1980 году в пгт Красная Гора Брянской области.
Окончил Воронежский государственный университет в 2002 году.
После окончания университета работал следователем, старшим следователем Брянской транспортной прокуратуры, помощником Брянского транспортного прокурора, заместителем прокурора Бежицкого района города Брянска.
http://www.brprok.ru/mc/37/