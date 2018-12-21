2018-12-21T13:05:50+03:00
Общество

Туляков приглашают в кремль на новогодний квест

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В ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года ульский военно-исторический музей приглашает на Новогодний квест в Тульском кремле, чтобы провести Новогоднюю ночь не только радостно, но и оригинально.

Большие и маленькие посетители Тульского кремля совершат увлекательное путешествие поновогодней планете с играми, загадками и песнями, с тульской Снегурочкой, занимательные и весёлые задания генерала Мороза и мастера.

Начало квеста в 01:30. Возрастная категория: 12+

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