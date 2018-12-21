2018-12-21T12:53:52+03:00
Общество

В Туле осужден вор-рецидивист

Юлия КУДЫМОВА
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В Пролетарском округе ранее судимый туляк признан виновным в краже.

Установлено, что мужчина проник на террасу, пристроенную к частному дому, расположенному на улице Кутузова в Туле, и похитил дрель-шуруповерт с зарядным устройством. С места преступления подсудимый скрылся. Своими действиями он причинил материальный ущерб в сумме 7 949 рублей.

В ходе предварительного следствия ущерб потерпевшей возмещен полностью путем изъятия похищенного, гражданский иск по делу не заявлен. Приговором суда, с учетом рецидива преступлений, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее мужчина был осужден, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По совокупности преступлений, осужденному назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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