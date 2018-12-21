2018-12-21T12:32:08+03:00
Общество

На Казанской набережной пройдут спортивные мероприятия

Юлия КУДЫМОВА
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В ближайшую субботу, 22 декабря в 15.00 - «Час здоровья с ГТО». В программе веселая зарядка и торжественное вручение знаков ВФСК «Готов к труду и обороне».

Через неделю, 29 декабря 2(суббота) в 18.00 состоится физкультурное мероприятие для любителей скандинавской (северной) ходьбы: зарядка, мастер-классы по ходьбе и прогулки по Набережной.

3 января 2019 года (четверг) в 12.00 пройдет «Хоккей в валенках». Соревнования по хоккею с мячом в валенках между командами. После коротких матчей – чаепитие, фотографирование на память.

В субботу, 5 января 2019 года, в 15.00 «Фитнес тренировка Strong». Это - 40-минутный тренировочный мастер-класс для жителей и гостей от фитнес клуба «Энерго».

Функциональный, интервальный тренинг - заряд бодрости и оптимизма на целый день.

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