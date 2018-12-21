В доме в одной из деревень Одоевского района нашли труп
В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства в Одоевском районе.
Как выяснилось, утром 20 декабря 2018 года, в одном из домов по улице Центральная деревни Денисово Одоевского района Тульской области нашли тело 67-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – множественными колото-резаными ранениями в области шеи и туловища.
Следователи следственного отдела, а также сотрудники полиции смогли раскрыть преступление по «горячим следам». В качестве подозреваемого был задержан 31-летний местный житель,. С ним в настоящее время работают правоохранители.
- Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы свидетелей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.
Сбор доказательственной базы по уголовному делу продолжается.
Фото: СУ СКР по Тульской области