В доме в одной из деревень Одоевского района нашли труп

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-21T11:29:17+03:00

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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства в Одоевском районе.

Как выяснилось, утром 20 декабря 2018 года, в одном из домов по улице Центральная деревни Денисово Одоевского района Тульской области нашли тело 67-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – множественными колото-резаными ранениями в области шеи и туловища.

Следователи следственного отдела, а также сотрудники полиции смогли раскрыть преступление по «горячим следам». В качестве подозреваемого был задержан 31-летний местный житель,. С ним в настоящее время работают правоохранители.

- Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы свидетелей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Сбор доказательственной базы по уголовному делу продолжается.