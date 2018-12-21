2018-12-21T11:30:15+03:00
Общество

Тульский областной художественный музей открылся после капитального ремонта

На работы по ремонту и обновлению экспозиции было затрачено порядка 40 млн рублей
Виктория ЯКУШИНА
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20 декабря 2018 года, после капитального ремонта открылся Тульский областной художественный музей. Работы по обновлению помещения и экспозиции прошли в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля.

В музее была оформлена входная группа, полностью заменена электропроводка, во всех 28 залах заменены окна, покрашены стены, батареи и двери, отциклеван и заново покрыт лаком паркет, произведен капитальный ремонт санузлов, отремонтированы цокольные помещения и хранилище, утеплена крыша, заменены светильники.

На работы было затрачено порядка 40 млн рублей, из них около 15 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов, 25 млн рублей - благотворительные средства.

Экспозиция пополнилась новыми произведениями русских и западноевропейских мастеров. В числе новых картин - «Поклонение волхвов» известного голландского художника Яна Госсарта, которая была отреставрирована в научно-реставрационном Центре им. Грабаря.

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Одним из первых посетителей обновленного музея стал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он поблагодарил члена Совета Федерации Дмитрия Савельева за вклад в сохранение культурного наследия Тульской области, коллектив музея – за большую работу, а также Министерство культуры России – за всестороннюю поддержку.

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