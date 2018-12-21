2018-12-21T11:16:41+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники обманули жительницу Тульской области на 100 тысяч рублей

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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В селе под Тулой 66-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Даме сообщили, что ее сыну для решения внезапно возникших проблем срочно нужны деньги.

Тулячка смогла собрать 100 тысяч рублей и отдала их неизвестному, который якобы должен был поспособствовать решению проблемы сына.

Только спустя продолжительное время женщина поняла, что стала жертвой преступления и обратилась в полицию.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленников.

УМВД России по Тульской области просит граждан быть внимательными при сообщениях с просьбами срочно подготовить и передать ту или иную сумму денег. Следует незамедлительно перезвонить на личный номер родственников или знакомых, от имени которых зачастую звонят злоумышленники, перепроверить информацию, и незамедлительно обращаться в полицию в случае обнаружения признаков мошенничества.

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