В Туле продолжается отлов бездомных животных
В рамках муниципального контракта с Благотворительным Фондом помощи бездомным животным «Ника» на этой неделе проведено 18 выездов, в ходе которых отловлено 70 животных.
Выезды осуществлялись по следующим адресам:
- в районе дома 135 по ул. Литейной;
- в районе дома 1 по ул. Ряжской;
- в районе дома 12 по ул. Смидович;
- в районе дома 1А по ул. А. Шипунова;
- на территории пос. Южный по ул. Первомайская;
- в районе дома 50 по ул. Привокзальной;
- на территории с. Алешня;
- на территории с. Хрущево;
- в районе дома 21 по ул. Овражной;
- на территории пос. 2-ой Западный по ул. Грибоедова;
- в районе дома 22 по ул. Арсенальной;
- в районе дома 102 по ул. Одоевское шоссе;
- на территории пос. Плеханово;
- на территории Комсомольского парка культуры и отдыха.
Для поиска прежних и новых владельцев для отловленных безнадзорных животных на официальном сайте администрации города Тулы в разделе «Отраслевые (функциональные) органы», «Управление по благоустройству» размещен подраздел «Безнадзорные животные ищут хозяина» на котором жители города Тулы могут ознакомиться с адресом содержания отловленных безнадзорных животных, ответственными лицами от администрации Тулы, кратким описанием отловленных безнадзорных животных с указанием даты отлова, места, особенностей экстерьера и принять понравившихся животных.
В настоящее время благодаря данному сервису пристроено порядка 45 животных.