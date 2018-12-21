В Туле продолжается отлов бездомных животных

СЕГОДНЯ 10:48 2018-12-21T10:48:48+03:00

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В рамках муниципального контракта с Благотворительным Фондом помощи бездомным животным «Ника» на этой неделе проведено 18 выездов, в ходе которых отловлено 70 животных.

Выезды осуществлялись по следующим адресам:

- в районе дома 135 по ул. Литейной;

- в районе дома 1 по ул. Ряжской;

- в районе дома 12 по ул. Смидович;

- в районе дома 1А по ул. А. Шипунова;

- на территории пос. Южный по ул. Первомайская;

- в районе дома 50 по ул. Привокзальной;

- на территории с. Алешня;

- на территории с. Хрущево;

- в районе дома 21 по ул. Овражной;

- на территории пос. 2-ой Западный по ул. Грибоедова;

- в районе дома 22 по ул. Арсенальной;

- в районе дома 102 по ул. Одоевское шоссе;

- на территории пос. Плеханово;

- на территории Комсомольского парка культуры и отдыха.

Для поиска прежних и новых владельцев для отловленных безнадзорных животных на официальном сайте администрации города Тулы в разделе «Отраслевые (функциональные) органы», «Управление по благоустройству» размещен подраздел «Безнадзорные животные ищут хозяина» на котором жители города Тулы могут ознакомиться с адресом содержания отловленных безнадзорных животных, ответственными лицами от администрации Тулы, кратким описанием отловленных безнадзорных животных с указанием даты отлова, места, особенностей экстерьера и принять понравившихся животных.

В настоящее время благодаря данному сервису пристроено порядка 45 животных.