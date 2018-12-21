2018-12-21T10:56:30+03:00
Происшествия

"Нива" толкнула "Киа" в "Шевроле" в Дачном проезде в Туле

В результате ДТП в Туле пострадал пассажир автомобиля "Киа"
Виктория ЯКУШИНА
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20 декабря 2018 года, в 13:45 на улице 2-ой Дачный проезд в Туле произошло ДТП.

28-летний мужчина на автомобиле «Нива Шевроле», по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Киа Рио», под управлением 31-летнего мужчины.

После удара «Киа» врезалась в стоящий автомобиль «Шевроле Круз», под управлением молодого человека 25 лет.

В результате ДТП в Туле пострадал пассажир автомобиля «Киа» - 23-летняя девушка. Она обратилась в городскую больницу и после оказанной медицинской помощи была отпущена.

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