"Нива" толкнула "Киа" в "Шевроле" в Дачном проезде в Туле

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-21T10:56:30+03:00

В результате ДТП в Туле пострадал пассажир автомобиля "Киа"

Изменить размер текста: A A

20 декабря 2018 года, в 13:45 на улице 2-ой Дачный проезд в Туле произошло ДТП.

28-летний мужчина на автомобиле «Нива Шевроле», по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Киа Рио», под управлением 31-летнего мужчины.

После удара «Киа» врезалась в стоящий автомобиль «Шевроле Круз», под управлением молодого человека 25 лет.

В результате ДТП в Туле пострадал пассажир автомобиля «Киа» - 23-летняя девушка. Она обратилась в городскую больницу и после оказанной медицинской помощи была отпущена.