Собака не спасла: житель Тульской области стал жертвой квартирной кражи

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-21T10:18:04+03:00

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В Киреевском районе Тульской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже.

Жертвой пруступления стал 60-летний житель поселка Головлинский. Он ушел из своей квартиры к своему знакомому, проживающему поблизости, чтобы выпить. При этом мужчина не стал закрывать входную дверь на замок, оставив ее просто прикрытой. В квартире его осталась дожидаться только собака-дворняжка.

Пьянка между мужчиной и его знакомым продолжалась длительное время, как вдруг мужчина увидел, что его собака бегает по улице.

Поняв, что дверь в его квартиру открыта, он вернулся домой и увидел, что стал жертвой кражи.

Как предполагают стражи порядка, злоумышленник свободно зашел жилище, вероятно, зная, что дверь незаперта, а собака не нападет. Выпустив животное на улицу, похититель забрал из квартиры телевизор, микроволновую печь и другие вещи.

Прибывшие по вызову потерпевшего на место происшествия сотрудники полиции обнаружили во дворе дома автомобиль. В салоне мужчина узнал свои вещи.

Установив владельца машины, полицейские выяснили его местонахождение. После чего подтвердилась причастность пойманного к хищению.

27-летний ранее судимый местный житель признался в содеянном. Похищенное у него изъяли.

В отделе МВД России по Киреевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.