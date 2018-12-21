В Комсомольском парке Тулы открыли Новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 09:57 2018-12-21T09:57:50+03:00

Каждый юный гость праздника получил сладкий подарок от зимнего волшебника

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20 декабря 2018 года, на территории Комсомольского парка культуры и отдыха в Зареченском округе Тулы прошло праздничное театрализованное мероприятие, посвященное открытию Новогодней елки. В празднике приняли участие более 200 ребят.

Малыши и родители с удовольствием принимали участие в танцевальных конкурсах, развлечениях вместе с героями представления – Снеговиком, Пингвином и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый юный гость праздника получил сладкий подарок от зимнего волшебника.

В финале праздника настоящим подарком для ребят стало выступление творческого дуэта иллюзионистов.

Мероприятие организовано ГУ ТО «Тульские парки» совместно с главным управлением по Зареченскому территориальному округу.