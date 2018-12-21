Туляки и гости города приглашаются на Праздник Зимнего Солнцеворота

СЕГОДНЯ 09:25 2018-12-21T09:25:37+03:00

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Музей «Тульские древности» приглашает туляков и гостей на праздник Зимнего Солнцеворота, именуемый в современном мире Солнцестоянием - праздником рождения Солнца, когда в ночь на 22 декабря будет самая длинная ночь в году.

Посетителям музея предлагают узнать, почему в эти дни солнышко «стоит», для чего наши предки делали особую куклу, и как она называлась, а также смогут разучить народную зимнюю игру и смастерить солнечный сувенир.

Дата и время проведения мероприятия:

25 декабря 2018 года в 14:00

Адрес места проведения мероприятия:

Музейно-выставочный центр "Тульские древности" (пр. Ленина, 47)

Продолжительность:

1 час

Участие бесплатное.

Возрастные рекомендации – 6+.

Запись на встречу проводится по телефону:

+7 (4872) 36-16-63.