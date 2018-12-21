Туляки и гости города приглашаются на Праздник Зимнего Солнцеворота
Музей «Тульские древности» приглашает туляков и гостей на праздник Зимнего Солнцеворота, именуемый в современном мире Солнцестоянием - праздником рождения Солнца, когда в ночь на 22 декабря будет самая длинная ночь в году.
Посетителям музея предлагают узнать, почему в эти дни солнышко «стоит», для чего наши предки делали особую куклу, и как она называлась, а также смогут разучить народную зимнюю игру и смастерить солнечный сувенир.
Дата и время проведения мероприятия:
25 декабря 2018 года в 14:00
Адрес места проведения мероприятия:
Музейно-выставочный центр "Тульские древности" (пр. Ленина, 47)
Продолжительность:
1 час
Участие бесплатное.
Возрастные рекомендации – 6+.
Запись на встречу проводится по телефону:
+7 (4872) 36-16-63.