В Тепло-Огаревском районе горящая кровать чуть не уничтожила весь дом

СЕГОДНЯ 09:25 2018-12-21T09:25:01+03:00

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20 декабря в 20:05 в частном доме на трех хозяев, расположенном в п. Теплое, произошел пожар.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета, которые справились с возгоранием за несколько минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела кровать. В комнате и в кухне закоптились стены и потолок.

Для ликвидации пожара от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается, - сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.