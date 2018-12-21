2018-12-21T09:25:01+03:00
Происшествия

В Тепло-Огаревском районе горящая кровать чуть не уничтожила весь дом

Анна ЖУКОВА
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20 декабря в 20:05 в частном доме на трех хозяев, расположенном в п. Теплое, произошел пожар.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета, которые справились с возгоранием за несколько минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела кровать. В комнате и в кухне закоптились стены и потолок.

Для ликвидации пожара от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается, - сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

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