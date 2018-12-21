В Тульской области ночью полыхала баня

СЕГОДНЯ 09:07 2018-12-21T09:07:59+03:00

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21 декабря в д. Ломовка Щекинского района загорелась баня. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:26.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Баня сгорела полностью. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники.