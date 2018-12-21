В Тульской области горящую квартиру тушили 11 пожарных
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
21 декабря в г. Ефремов на ул. Интернациональной загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:13.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 04:27.
В результате происшествия выгорел зал и коридор, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.