В Тульской области горящую квартиру тушили 11 пожарных

СЕГОДНЯ 09:00 2018-12-21T09:02:24+03:00

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21 декабря в г. Ефремов на ул. Интернациональной загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:13.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 04:27.

В результате происшествия выгорел зал и коридор, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.