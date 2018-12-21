2018-12-21T08:49:06+03:00
Общество

В Туле стартовал региональный обучающий проект «Трамвайчик дорожной безопасности»

Проект будет действовать на регулярной основе по заявкам от образовательных учреждени
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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В Туле стартовал региональный обучающий проект «Трамвайчик дорожной безопасности». Юные участники дорожного движения будут учиться основам безопасного поведения на дороге в условиях непосредственного участия в дорожном движении.

В свою очередь, для сотрудников ГИБДД, проведение подобных мероприятий – отличная возможность в простой игровой форме напомнить детям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

Проект будет действовать на регулярной основе по заявкам от образовательных учреждений города.

Первыми участниками акции стали учащиеся центра образования № 24 г. Тулы. Ребята из отряда юных инспекторов движения данного центра образования в этом году стали победителями областных соревнований «Безопасное колесо 2018» и представляли наш регион на Всероссийском конкурсе ЮИД, который проходил в мае 2018 года в ВДЦ «Орленок» Краснодарского края.

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