2018-12-20T17:16:19+03:00
Общество

В АО «ТНС энерго Тула» продолжается акция по списанию пеней должников

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Тулы и Тульской области проводит для своих клиентов-бытовых абонентов акцию по списанию пеней должников - «Пени исчезают в полночь».
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С 1 по 25 декабря потребители могут рассчитаться за электроэнергию без дополнительных трат на пени*.

Для аннулирования пени абонентам, имеющим дебиторскую задолженность за электрическую энергию, необходимо в течение периода действия акции погасить долг, сложившийся на 1 декабря 2018 года, рассчитать и оплатить потребление декабря по текущим показаниям индивидуального прибора учета.

Подробнее ознакомиться с информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте и порядке можно на сайте https://tula.tns-e.ru/population/, в центрах обслуживания клиентов, а также по телефону Единого контактного центра АО «ТНС энерго Тула»: 8 (4872) 52-34-10 (с 9.00 до 19.00).

Оплатить счета за поставленные энергоресурсы можно на сайте АО «ТНС энерго Тула» http://tula.tns-e.ru/population/, в кассах «Почты России» и терминалах оплаты «Сбербанка». Задать любые вопросы, связанные с оплатой электроэнергии, или передать показания приборов учета можно так же по телефону горячей линии компании.

*Списанию не подлежат пени, взысканные в судебном порядке.

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