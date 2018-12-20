В поселке Косая Гора заливают каток
Он расположился на улице Стрекалова
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Сегодня, 20 декабря 2018 года, в поселке Косая Гора Привокзального округа Тулы начали заливать каток. Хоккейная коробка располагается на ул. Стрекалова, д. 34.
Отметим, что зимой 2018-2019 в Туле будут функционировать около трех десятков катков.
Главный - Губернский каток - открыт на площади Ленина. Также много хоккейных коробок в этом году заливают в населенных пунктах Большой Тулы.
Адреса катков и хоккейных коробок Тулы - здесь.