2018-12-20T15:23:00+03:00
Общество

В поселке Косая Гора заливают каток

Он расположился на улице Стрекалова
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 20 декабря 2018 года, в поселке Косая Гора Привокзального округа Тулы начали заливать каток. Хоккейная коробка располагается на ул. Стрекалова, д. 34.

Отметим, что зимой 2018-2019 в Туле будут функционировать около трех десятков катков.

Главный - Губернский каток - открыт на площади Ленина. Также много хоккейных коробок в этом году заливают в населенных пунктах Большой Тулы.

Адреса катков и хоккейных коробок Тулы - здесь.

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