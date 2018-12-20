В поселке Косая Гора заливают каток

20 Дек. 15:22 2018-12-20T15:23:00+03:00

Он расположился на улице Стрекалова

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 декабря 2018 года, в поселке Косая Гора Привокзального округа Тулы начали заливать каток. Хоккейная коробка располагается на ул. Стрекалова, д. 34.

Отметим, что зимой 2018-2019 в Туле будут функционировать около трех десятков катков.

Главный - Губернский каток - открыт на площади Ленина. Также много хоккейных коробок в этом году заливают в населенных пунктах Большой Тулы.

Адреса катков и хоккейных коробок Тулы - здесь.