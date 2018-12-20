В Туле поймали похитителя кабелей
В полиции выясняют все детали противоправной деятельности мужчины
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Полицейские в Туле установили подозреваемого в кражах интернет-кабелей.
Как выяснилось, 37-летний безработный ранее судимый местный житель совершил около 10 хищений имущества телекоммуникационных организаций. Он воровал кабели с крыш многоэтажных домов в Пролетарском округе города.
В результате оперативных мероприятий личность подозреваемого и его местонахождение установлены. Мужчина признался в содеянном.
В полиции выясняют все детали противоправной деятельности мужчины.