В Туле поймали похитителя кабелей

20 Дек. 13:45 2018-12-20T13:45:58+03:00

В полиции выясняют все детали противоправной деятельности мужчины

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Полицейские в Туле установили подозреваемого в кражах интернет-кабелей.

Как выяснилось, 37-летний безработный ранее судимый местный житель совершил около 10 хищений имущества телекоммуникационных организаций. Он воровал кабели с крыш многоэтажных домов в Пролетарском округе города.

В результате оперативных мероприятий личность подозреваемого и его местонахождение установлены. Мужчина признался в содеянном.

В полиции выясняют все детали противоправной деятельности мужчины.