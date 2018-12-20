2018-12-20T13:42:44+03:00
Экономика

Тула вошла в число городов ЦФО с высоким уровнем заработной платы

Областной центр уступает только Калуге
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Тула вошла в число городов ЦФО с высоким уровнем заработной платы. Среди сопоставимых городов-областных центров город уступает только Калуге. Об этом сообщил начальник управления эконмического развития администрации Тулы Максим Жуган.

Тула лидирует по среднедушевому объему инвестиций в основной капитал, темпу роста ввода жилья, среднесписочной численности работников на душу населения.

Второе место город также занимает по темпу роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах, а также сальдированному финансовому результату крупных и средних предприятий в расчете на душу населения.

Тула замыкает тройку лидеров по объему отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств на душу населения и среднемесячной производительности труда в этих производствах. Также на третьем месте город по темпу роста финансового результата крупных и средних предприятий города.

По итогам за девять месяцев 2018 года уровень безработицы составил 0,29%, это ниже, чем в докризисный период. Тула вошла в пятерку городов ЦФО с наименьшей безработицей.

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