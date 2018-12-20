Трое жителей Тульской области украли новогоднюю световую игрушку

20 Дек. 13:35 2018-12-20T13:35:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Суворовском районе Тульской области сотрудники полиции поймали подозреваемых в краже.

Трое мужчин покусились на декоративную новогоднюю световую игрушку, установленную у входа в один из магазинов на территории райцентра.

Полицейские выяснили личности и местонахождение злоумышленников. У местного жителя и двух его подельников, проживающих в поселке Арсеньево, изъяли похищенное.

В межмуниципальном отделе МВД России «Суворовский» изучают все детали происшествия, в том числе мотив содеянного.