2018-12-20T13:35:52+03:00
Происшествия

Трое жителей Тульской области украли новогоднюю световую игрушку

Выясняются все детали происшествия
Виктория ЯКУШИНА
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В Суворовском районе Тульской области сотрудники полиции поймали подозреваемых в краже.

Трое мужчин покусились на декоративную новогоднюю световую игрушку, установленную у входа в один из магазинов на территории райцентра.

Полицейские выяснили личности и местонахождение злоумышленников. У местного жителя и двух его подельников, проживающих в поселке Арсеньево, изъяли похищенное.

В межмуниципальном отделе МВД России «Суворовский» изучают все детали происшествия, в том числе мотив содеянного.

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