Трое жителей Тульской области украли новогоднюю световую игрушку
Выясняются все детали происшествия
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В Суворовском районе Тульской области сотрудники полиции поймали подозреваемых в краже.
Трое мужчин покусились на декоративную новогоднюю световую игрушку, установленную у входа в один из магазинов на территории райцентра.
Полицейские выяснили личности и местонахождение злоумышленников. У местного жителя и двух его подельников, проживающих в поселке Арсеньево, изъяли похищенное.
В межмуниципальном отделе МВД России «Суворовский» изучают все детали происшествия, в том числе мотив содеянного.