В Туле на девяти дворовых территориях не убирали снег
Сотрудники УАТН выдали требования на устранение нарушений
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В Туле проверили состояние 144 дворовых территорий на предмет своевременной уборки от снега, наледи, сосулек. Рейд провели сотрудники управления по административно-техническому надзору.
В ходе рейда выявлено 9 нарушений в части уборки снега, 27 нарушений – в части уборки сосулек.
В числе управляющий компаний с наибольшим количеством нарушений – УК «Альянс», «Восход», «Жилцентр», «Наш дом», «Арсенал», «Стройуслугасервис». Сотрудники УАТН выдали требования на устранение нарушений.