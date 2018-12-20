В Туле на девяти дворовых территориях не убирали снег

20 Дек. 13:03 2018-12-20T13:04:02+03:00

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В Туле проверили состояние 144 дворовых территорий на предмет своевременной уборки от снега, наледи, сосулек. Рейд провели сотрудники управления по административно-техническому надзору.

В ходе рейда выявлено 9 нарушений в части уборки снега, 27 нарушений – в части уборки сосулек.

В числе управляющий компаний с наибольшим количеством нарушений – УК «Альянс», «Восход», «Жилцентр», «Наш дом», «Арсенал», «Стройуслугасервис». Сотрудники УАТН выдали требования на устранение нарушений.