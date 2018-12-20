В ДТП с "ВАЗом" и "МАЗом" под Тулой пострадали два человека

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-20T11:46:44+03:00

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Напомним, 19 декабря 2018 года, в 20:05 на 10-м километре автодороги «Тула - Демидовский карьер - Шатск» городского округа города Тулы произошло ДТП.

Как выяснилось, 28-летняя девушка на автомобиле «Ваз 2115», по предварительной информации, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «МАЗ», под управлением молодого человека 24 лет.

В результате ДТП, как сообщили в УГИБДД России по Тульской области пострадали два человека. Водитель автомобиля «ВАЗ 2115» и его пассажир - мужчина 33 лет - с различными травмами были госпитализированы.