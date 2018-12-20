2018-12-20T11:42:53+03:00
Общество

Ночью 1 января в Тульском кремле пройдет новогодний квест

Начало квеста - в 01:30
Виктория ЯКУШИНА
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1 января 2019 года Тульский военно-исторический музей приглашает на Новогодний квест в Тульском кремле.

Участники квеста совершат увлекательное путешествие по новогодней планете с играми, загадками и песнями, сфотографируются с тульской Снегурочкой, выполнят занимательные и веселые задания генерала Мороза и мастера Кузнецова.

Начало квеста - в 01:30.

Возрастная категория: 12+

Стоимость участия: 250 рублей.

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