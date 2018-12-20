Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравляют сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-20T11:27:54+03:00

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20 декабря – День работника органов безопасности.

Глава города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации Евгений Авилов поздравляют сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником:

- За свою более чем столетнюю историю органы госбезопасности прошли долгий, полный крутых поворотов путь: пережили революционный период, выдержали испытания военной и послевоенной поры, преодолели трудности реформенных лет и становления новой государственности. Оставаясь во все времена на страже интересов России, вы с честью выполняете свой долг, верой и правдой служа Отечеству.

Современная структура ФСБ является гарантом стабильности и правопорядка, залогом того, что на все глобальные вызовы и угрозы, с которыми сегодня сталкивается общество, будет дан адекватный ответ. Опираясь на силу закона и справедливости, вы противодействуете преступности и коррупции, ведете борьбу с киберугрозами.

Как никто другой вы понимаете, что в непростых современных реалиях особенно важно твердо отстаивать суверенитет и национальные интересы России, проявлять решительность и непреклонность в борьбе с международным терроризмом, религиозным и политическим экстремизмом.

Служение Отечеству – призвание самых достойных. Сегодняшний праздник – дань уважения тем, для кого патриотизм и верность Родине – не громкие слова, а неотъемлемая составляющая ежедневной работы.

Сотрудники Управления федеральной службы безопасности по Тульской области с честью выполняют свои обязанности, демонстрируя профессионализм, принципиальность и ответственность. Благодаря вашей непростой работе обстановка в Туле и области на протяжении многих лет остается спокойной.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи и новых свершений на благо Тулы, Тульской области и нашей страны.