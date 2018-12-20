В Туле временно закроют движение на улицах Академика Павлова и Шевченко

СЕГОДНЯ 10:21 2018-12-20T10:21:04+03:00

Об этом сообщает администрация города Тулы

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21 и 23 декабря 2018 года, в Центральном округе Тулы будут вестись работы по обрезке и удалению аварийных деревьев.

Так, 21 декабря, с 09:30 до 14:00, удаление пройдет по адресу: ул. Ак.Павлова, 20.

На время проведения работ сквозное движение будет закрыто на участке от ул. Пархоменко до Южного переулка.

А 23 декабря, с 9:30 до 14:00, по адресу: ул. Шевченко, д. 25 будут проводиться работы по обрезке деревьев.

В связи с этим сквозное движение будет закрыто на участке от ул. Железняка до ул. Лазо.