В Туле временно закроют движение на улицах Академика Павлова и Шевченко
Об этом сообщает администрация города Тулы
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21 и 23 декабря 2018 года, в Центральном округе Тулы будут вестись работы по обрезке и удалению аварийных деревьев.
Так, 21 декабря, с 09:30 до 14:00, удаление пройдет по адресу: ул. Ак.Павлова, 20.
На время проведения работ сквозное движение будет закрыто на участке от ул. Пархоменко до Южного переулка.
А 23 декабря, с 9:30 до 14:00, по адресу: ул. Шевченко, д. 25 будут проводиться работы по обрезке деревьев.
В связи с этим сквозное движение будет закрыто на участке от ул. Железняка до ул. Лазо.