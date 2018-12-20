Полицейские в Тульской области задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске
Мужчину передадут инициатору розыска
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Сотрудникам УМВД России по Тульской области и УФСБ России по Тульской области поступила информация, что в Богородицке может находиться 34-летний гражданин одного из соседних государств, разыскиваемый в своей стране за совершение преступлений.
Проверка подтвердила, что информация является достоверной, и правоохранители бросили силы на поимку мужчины.
Разыкиваемого задержали и доставили в отдел МВД для разбирательства и передачи инициатору розыска.