Полицейские в Тульской области задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-20T10:09:15+03:00

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Сотрудникам УМВД России по Тульской области и УФСБ России по Тульской области поступила информация, что в Богородицке может находиться 34-летний гражданин одного из соседних государств, разыскиваемый в своей стране за совершение преступлений.

Проверка подтвердила, что информация является достоверной, и правоохранители бросили силы на поимку мужчины.

Разыкиваемого задержали и доставили в отдел МВД для разбирательства и передачи инициатору розыска.