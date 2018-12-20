2018-12-20T09:45:20+03:00
Общество

Евгений Авилов занял первое место в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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По итогам медиарейтинга глав столиц субъектов ЦФО за ноябрь 2018 года первые три места распределились следующим образом:

- первое место - глава администрации Тулы Евгений Авилов.

- второе место - глава города Воронеж Вадим Кстенин.

- третье место - глава Брянска Александр Хлиманков.

СМИ отмечали, что глава администрации Тулы Евгений Авилов встретился с блогерами в неформальной обстановке, где они смогли задать главе администрации вопросы о развитии города. Совместно с представителями тульского интернет-сообщества глава администрации посетил микрорайон "Новая Тула". Помимо этого, Евгений Авилов и министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко провели пресс-конференцию, на которой рассказали о реализации региональной программы по переселению из аварийного жилья.

Рейтинг глав столиц субъектов ЦФО за ноябрь 2018 года составлен компанией «Медиалогия».

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