Евгений Авилов занял первое место в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО
По итогам медиарейтинга глав столиц субъектов ЦФО за ноябрь 2018 года первые три места распределились следующим образом:
- первое место - глава администрации Тулы Евгений Авилов.
- второе место - глава города Воронеж Вадим Кстенин.
- третье место - глава Брянска Александр Хлиманков.
СМИ отмечали, что глава администрации Тулы Евгений Авилов встретился с блогерами в неформальной обстановке, где они смогли задать главе администрации вопросы о развитии города. Совместно с представителями тульского интернет-сообщества глава администрации посетил микрорайон "Новая Тула". Помимо этого, Евгений Авилов и министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко провели пресс-конференцию, на которой рассказали о реализации региональной программы по переселению из аварийного жилья.
Рейтинг глав столиц субъектов ЦФО за ноябрь 2018 года составлен компанией «Медиалогия».