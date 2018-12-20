2018-12-20T09:28:52+03:00
Общество

Туляки и гости города встретили Всероссийского Деда Мороза

Тула стала уже семнадцатым по счету городом в туре зимнего волшебника по стране
Виктория ЯКУШИНА
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19 декабря 2018 года, на площади Ленина прошла встреча Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга с жителями и гостями Тулы.

Третий год подряд зимний волшебник вместе с командой НТВ путешествует по стране и поздравляет юных россиян. В особенности тех, кто остался без попечения родителей, а также детей с особенностями развития и здоровья.

В этом году на пути следования команды Деда Мороза будет 22 города. Тула стала уже семнадцатой по счету.

На празднике в новогодней столице для туляков и гостей города выступили также лучшие тульские исполнители. Еще одним замечательным подарком стало выступление участницы проекта «Ты супер!» Надежды Шебановой из Тульской области.

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