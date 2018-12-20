2018-12-20T08:56:05+03:00
Происшествия

В ДТП с грузовой "Газелью" и легковушкой под Тулой погибли три человека

Подробности ДТП в Тульской области устанавливают правоохранители
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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20 декабря 2018 года в 03:31 на 240-м км трассы "М-2" в Плавском районе Тульской области произошла автоавария.

Столкнулись грузовая "Газель Некст" и легковушка "Рено Меган".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

В результате ДТП погибли три человека. 32-летняя женщина-водитель "Рено" и ее 42-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легковушки умер в медучрежении. Его личность пока неизвестна и в настоящее время устанавливается правоохранителями.

Также в ДТП пострадал водитель грузовика. Он получил сильные ушибы.

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