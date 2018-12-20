Под Тулой столкнулись две легковушки: есть пострадавший
Подробности произошедшего в Тульской области выясняются
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19 декабря 2018 года в 17:03 на 1-ом км автодороги "Алексин-Петрищево" в Алексинском районе Тульской области произошла автоавария.
Дорогу не поделили две машины: легковушки "ВАЗ-21015" и "Сузуки Лиана".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
В региональном спасательном ведомстве сообщили, в результате ДТП под Тулой пострадал человек.
Подробности произошедшего ДТП в Тульской области выясняются.