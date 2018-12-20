Под Тулой столкнулись две легковушки: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 08:18 2018-12-20T08:19:02+03:00

Изменить размер текста: A A

19 декабря 2018 года в 17:03 на 1-ом км автодороги "Алексин-Петрищево" в Алексинском районе Тульской области произошла автоавария.

Дорогу не поделили две машины: легковушки "ВАЗ-21015" и "Сузуки Лиана".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

В региональном спасательном ведомстве сообщили, в результате ДТП под Тулой пострадал человек.

Подробности произошедшего ДТП в Тульской области выясняются.