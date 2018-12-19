«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа в Никитском переулке

19 Дек. 17:37 2018-12-19T17:37:29+03:00

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ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что его дочернее общество – компания ПАО «Центральный телеграф» – закрыло сделку по продаже офисно-технологического здания общей площадью 12 тыс. кв. м. Здание было построено в 1978 году между Никитским и Газетным переулками в 700 м от Московского Кремля. Сумма сделки составила 2 млрд руб (с учетом НДС).

«Продажа здания Центрального телеграфа в Никитском переулке стала знаковым событием и для «Ростелекома», и для рынка недвижимости в целом. Сделка реализована в рамках стратегии «Ростелекома» до 2022 года и в интересах акционеров всей группы компаний», – говорит президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В настоящий момент портфель недвижимости «Ростелекома» насчитывает около 20 770 объектов, что составляет более 8,3 млн кв. м, в том числе на города с населением более 100 тыс. человек (включая Москву и СПб) приходится чуть меньше половины всех площадей.