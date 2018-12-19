21 декабря в Туле впервые пройдёт новогодний фестиваль огня и света «Вместе Зажигаем»
В преддверии нового года на парковке ТРЦ «Макси» состоится Фестиваль огня и света от Арт-проекта «Вместе Зажигаем» из Санкт-Петербурга.
Огненное шоу под открытым небом по праву считается одним из самых динамичных видов искусств и в последнее время набирает огромную популярность во всем мире.
В течение часа гостям праздника предстоит увидеть световые номера и огненное шоу со сложными трюками и элементами театрализации. Помимо зрелищной шоу-программы гостей фестиваля будут ждать весёлые конкурсы и интерактивы от ведущего, фотозона и волшебные светящиеся шары. Не менее впечатляющим элементом праздника станет завораживающий флэшмоб бенгальских огней - их подарят каждому гостю.
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Не пропустите! Новогодний фестиваль магии огня и света приедет в город впервые и только на один вечер.
Мероприятие проводится с соблюдением всех необходимых мер пожарной безопасности.
Начало в 19:00
Адрес: на парковке ТРЦ «Макси» (Пролетарская ул., 2)
Билеты приобретаются при входе, для детей до 6 лет — бесплатно.
Арт-проект «Вместе Зажигаем» – крупнейший в России организатор фестивалей из Санкт - Петербурга, который появился в 2011 году и за семь лет существования провёл тысячи мероприятий в более чем 300 городах.