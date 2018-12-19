2018-12-19T17:21:57+03:00
Общество

21 декабря в Туле впервые пройдёт новогодний фестиваль огня и света «Вместе Зажигаем»

Огненно-пиротехнические и световые представления, флэшмоб бенгальских огней — такого в Туле еще не было!
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В преддверии нового года на парковке ТРЦ «Макси» состоится Фестиваль огня и света от Арт-проекта «Вместе Зажигаем» из Санкт-Петербурга.

Огненное шоу под открытым небом по праву считается одним из самых динамичных видов искусств и в последнее время набирает огромную популярность во всем мире.

В течение часа гостям праздника предстоит увидеть световые номера и огненное шоу со сложными трюками и элементами театрализации. Помимо зрелищной шоу-программы гостей фестиваля будут ждать весёлые конкурсы и интерактивы от ведущего, фотозона и волшебные светящиеся шары. Не менее впечатляющим элементом праздника станет завораживающий флэшмоб бенгальских огней - их подарят каждому гостю.

.

.

Не пропустите! Новогодний фестиваль магии огня и света приедет в город впервые и только на один вечер.

Мероприятие проводится с соблюдением всех необходимых мер пожарной безопасности.

Начало в 19:00

Адрес: на парковке ТРЦ «Макси» (Пролетарская ул., 2)

Билеты приобретаются при входе, для детей до 6 лет — бесплатно.

Арт-проект «Вместе Зажигаем» – крупнейший в России организатор фестивалей из Санкт - Петербурга, который появился в 2011 году и за семь лет существования провёл тысячи мероприятий в более чем 300 городах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа в Никитском переулке
В Тульском государственном цирке прошел Праздник Новогодней елки
В Тульской области сократилось количество ДТП по вине пьяных водителей
Юные спортсмены из Тулы завоевали золотые медали в соревнованиях по спортивному туризму
«Ростелеком» лидирует на рынке виртуальных мобильных операторов для бизнеса
Представители «Хартии» обсудили с туляками вопросы по вывозу мусора
С пяти тульских кладбищ вывозят мусор и снег
В Тульской области увеличилась смертность от новообразований
Бесхозные постройки продолжают сносить в Советском округе Тулы
В Советском округе Тулы открыли районную елку
Туляк осужден за хищение 13 меховых шапок в рюкзаке
В Тульской области прокуратура внесла представления УК, которые не убирали снег
В Большой Туле гендиректор организации выдал работнику зарплату ниже минимального размера
Двое мужчин оставили жительницу Тульской области области без денег и зубов
Тульская область – лидер в ЦФО по производству рапса