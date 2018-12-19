2018-12-19T17:01:01+03:00
Общество

В Тульском государственном цирке прошел Праздник Новогодней елки

Новогодние представления организованы по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина
Виктория ЯКУШИНА
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19 декабря 2018 года, в Тульском государственном цирке прошел Праздник Новогодней елки. Второй такой праздник состоится завтра.

Новогодние представления организованы по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина для детей из малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях, в возрасте от 7 до 14 лет включительно.

За два дня на празднике побывают 3600 ребят. Все они получат сладкие подарки.

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