19 Дек. 17:01 2018-12-19T17:01:01+03:00

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19 декабря 2018 года, в Тульском государственном цирке прошел Праздник Новогодней елки. Второй такой праздник состоится завтра.

Новогодние представления организованы по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина для детей из малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях, в возрасте от 7 до 14 лет включительно.

За два дня на празднике побывают 3600 ребят. Все они получат сладкие подарки.