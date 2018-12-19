В Тульской области сократилось количество ДТП по вине пьяных водителей

19 Дек. 16:52 2018-12-19T16:53:13+03:00

А также повысилась безопасность пешеходов

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19 декабря 2018 года, в региональном правительстве состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Тульской области.

В рамках мероприятия было отмечено, что по итогам 11 месяцев в Тульской области сократилось количество ДТП по вине водителей в состоянии опьянения, повысилась безопасность пешеходов, значительно улучшилась ситуация с детским травматизмом.

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин подчеркнул необходимость выработать меры для повышения эффективности работы, в частности, особое внимание уделить обустройству автомобильных дорог, развитию системы автоматической фиксации правонарушений, соблюдению мер безопасности при перевозке пассажиров, предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.