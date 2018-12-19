2018-12-19T16:45:13+03:00
Спорт

Юные спортсмены из Тулы завоевали золотые медали в соревнованиях по спортивному туризму

Ребята показали отличные результаты, что позволило им стать победителями и призерами Первенства и Чемпионата:
Виктория ЯКУШИНА
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Педагоги и тренера МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» города Тулы совместно с Федерацией спортивного туризма Тульской области провели Чемпионат (3-4 класс дистанции) и Первенство (1-2 класс дистанции) Тулы по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.

Состязания прошли в УСК «Новое поколение».

На старт дистанций вышли спортсмены из Москвы, Ногинска, Чехова, Серпухова, Брянка, Ельца, Калуги, Тулы, Щекино, а ткже поселка Чернь.

Юные туляки показали отличные результаты, что позволило им стать победителями и призерами Первенства и Чемпионата:

- 3 класс дистанции – Дьячков Егор, команда «Ирбис», г. Тула;

- 2 класс дистанции, группа М16 и старше – Моисеев Дмитрий, команда «Романтики», г. Тула;

- 2 класс дистанции, группа Ж16 и старше – Карпенко Дарья, команда «Прилепы», г. Тула;

- 1 класс дистанции, группа Ж12-13 – Ермакова Кира, команда «Ирбис», г. Тула;

- 1 класс дистанции, группа Ж8-11 – Инюшина Наталья, команда «Горизонт», г. Тула.

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