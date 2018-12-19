2018-12-19T16:41:00+03:00
Общество

Представители «Хартии» обсудили с туляками вопросы по вывозу мусора

Встреча прошла 18 декабря в здании Библиотечно-информационного комплекса
Виктория ЯКУШИНА
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С 1 января 2019 года за сбор, вывоз и утилизацию ТБО в Туле отвечает региональный оператор «Хартия». Плата за услугу будет начисляться за каждого проживающего в квартире.

Новые тарифы по вывозу мусора, которые утверждены 28 ноября 2018 года для предприятий и населения, начнут действовать с 1 января 2019 года. Оплату можно будет производить привычным способом.

18 декабря 2018 года, представители «Хартии» провели встречу с туляками в здании Библиотечно-информационного комплекса и обсудили с ними вопросы, связанные с уборкой контейнерных площадок, заключением договоров на вывоз мусора, оплатой услуг и т.д.

Отметим, что с 1 декабря 2018 года жители Тулы могут получить всю необходимую информацию в едином диспетчерском контакт-центре регионального оператора ООО «Хартия».

Контактный центр работает круглосуточно, семь дней в неделю.

Обращения принимаются по телефонам: 8(4872) 527-203, 8(4872) 527-204.

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