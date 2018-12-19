2018-12-19T16:29:58+03:00
Общество

В Тульской области увеличилась смертность от новообразований

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации отдельных указов Президента РФ и мониторингу достижения указанных в них целевых показателей за 9 месяцев 2018 года.

В рамках мероприятия было отмечено, что за 9 месяцев 2018 года в Тульской области наблюдается снижение смертности. Вместе с тем отмечается увеличение смертности от новообразований.

Для улучшения показателей в этой области в регионе разработан комплексный план мероприятий. Запущен проект «Онкопатруль71» (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа в Никитском переулке
21 декабря в Туле впервые пройдёт новогодний фестиваль огня и света «Вместе Зажигаем»
В Тульском государственном цирке прошел Праздник Новогодней елки
В Тульской области сократилось количество ДТП по вине пьяных водителей
Юные спортсмены из Тулы завоевали золотые медали в соревнованиях по спортивному туризму
«Ростелеком» лидирует на рынке виртуальных мобильных операторов для бизнеса
Представители «Хартии» обсудили с туляками вопросы по вывозу мусора
С пяти тульских кладбищ вывозят мусор и снег
Бесхозные постройки продолжают сносить в Советском округе Тулы
В Советском округе Тулы открыли районную елку
Туляк осужден за хищение 13 меховых шапок в рюкзаке
В Тульской области прокуратура внесла представления УК, которые не убирали снег
В Большой Туле гендиректор организации выдал работнику зарплату ниже минимального размера
Двое мужчин оставили жительницу Тульской области области без денег и зубов
Тульская область – лидер в ЦФО по производству рапса