В Тульской области увеличилась смертность от новообразований

19 Дек. 16:29 2018-12-19T16:29:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации отдельных указов Президента РФ и мониторингу достижения указанных в них целевых показателей за 9 месяцев 2018 года.

В рамках мероприятия было отмечено, что за 9 месяцев 2018 года в Тульской области наблюдается снижение смертности. Вместе с тем отмечается увеличение смертности от новообразований.

Для улучшения показателей в этой области в регионе разработан комплексный план мероприятий. Запущен проект «Онкопатруль71» (подробности).