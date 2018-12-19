В Советском округе Тулы открыли районную елку
Для детей организована интерактивная программа
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19 декабря 2018 года, на площади Городского концертного зала, состоялось открытие елки Советского округа Тулы.
Маленьких туляков и взрослых поздравили с предстоящими праздниками Дед Мороз и Снегурочка, герои «Сказки о снежинке, которая не тает», традиционные тульские символы Пряник, Гармонь и Самоварчик, а также символы этого года – Щенок и наступающего Нового года - Хрюшка.
Для детей организована интерактивная программа: игры, танцы, песни и традиционный хоровод.