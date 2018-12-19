Туляк осужден за хищение 13 меховых шапок в рюкзаке

19 Дек. 15:42 2018-12-19T15:42:29+03:00

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Суд вынес обвинительный приговор 38-летнему жителю Тулы за совершение грабежа.

Ранее мы сообщали, что днем 6 октября 2018 года, мужчина зашел в помещение первого этажа Городского концертного зала, где проходила выставка-ярмарка головных уборов, выполненных их меха «1000 шапок» (ИП Тукоев Д.Л).

В присутствии покупателей и сотрудников ярмарки он сложил в свой рюкзак 13 меховых головных уборов на сумму 62 700 рублей и, не реагируя на требования сотрудников ярмарки оплатить товар, сбежал.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил туляка к 1 году 5 месяцам исправительных работ с удержанием 20% из заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу пока не вступил. Похищенное имущество было возвращено владельцу. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.