В Тульской области прокуратура внесла представления УК, которые не убирали снег
Ведомство на постоянной основе проводится мониторинг исполнения управляющими организациями обязанностей
Изменить размер текста:
В Ефремове на крышах многоквартирных домов на ул. Горького, д. 30, д. 49, д. 68, ул. Короткова, д. 7, д. 28, ул. Словацкого Восстания, д. 27, ул. Короткова, д. 2/84, д. 4 скопился снег, образовалась наледь, сосульки. К таким выводам пришла Ефремовская межрайонная прокуратура.
По результатам проверки 18 декабря директору ООО «Ефремовское Управление Жилищным Фондом» и директору МУП «Городская коммунальная служба» внесены представления с требованием устранить опущенные нарушения.