2018-12-19T15:41:58+03:00
Общество

В Тульской области прокуратура внесла представления УК, которые не убирали снег

Ведомство на постоянной основе проводится мониторинг исполнения управляющими организациями обязанностей
Мария ВЛАСОВА
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В Ефремове на крышах многоквартирных домов на ул. Горького, д. 30, д. 49, д. 68, ул. Короткова, д. 7, д. 28, ул. Словацкого Восстания, д. 27, ул. Короткова, д. 2/84, д. 4 скопился снег, образовалась наледь, сосульки. К таким выводам пришла Ефремовская межрайонная прокуратура.

По результатам проверки 18 декабря директору ООО «Ефремовское Управление Жилищным Фондом» и директору МУП «Городская коммунальная служба» внесены представления с требованием устранить опущенные нарушения.

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