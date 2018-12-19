В Большой Туле гендиректор организации выдал работнику зарплату ниже минимального размера
Прокуратура Ленинского района провела проверки исполнения трудового законодательства в части соблюдения уровня заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области.
Проверка показала, заработная плата за август, сентябрь 2018 года работнику ООО «Сладкий край» начислена и выплачена ниже минимального размера. В Тульской области минимальный размер оплаты труда — 13 520 рублей.
По результатам проверки должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении. Государственная инспекция труда в Тульской области вынесла предупреждение работодателю. Сейчас нарушения устранены в полном объеме.