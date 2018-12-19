2018-12-19T15:37:17+03:00
Происшествия

В Большой Туле гендиректор организации выдал работнику зарплату ниже минимального размера

Сейчас нарушения устранены в полном объеме
Мария ВЛАСОВА
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Прокуратура Ленинского района провела проверки исполнения трудового законодательства в части соблюдения уровня заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области.

Проверка показала, заработная плата за август, сентябрь 2018 года работнику ООО «Сладкий край» начислена и выплачена ниже минимального размера. В Тульской области минимальный размер оплаты труда — 13 520 рублей.

По результатам проверки должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении. Государственная инспекция труда в Тульской области вынесла предупреждение работодателю. Сейчас нарушения устранены в полном объеме.

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