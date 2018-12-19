2018-12-19T15:31:11+03:00
Происшествия

Двое мужчин оставили жительницу Тульской области области без денег и зубов

48-летний подозреваемый и его 30-летний знакомый были задержаны
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники полиции в городе Донской Тульской области задержали подозреваемых в разбое.

Жертвой преступления стала 54-летняя женщина. Она сообщила, что дверь ее квартиры позвонил ранее судимый сосед, недавно освободившийся из колонии, а также второй мужчина-незнакомец. Когда хозяйка квартиры открыла им дверь, они набросились на нее, стали избивать и требовать деньги.

Причинив женщине травмы, в том числе выбив несколько зубов, злоумышленники забрали 32 тысячи рублей, банковскую карту и сбежали.

На розыск разбойников были ориентированы все сотрудники отдела МВД России по городу Донской, поднятые по тревоге.

48-летний подозреваемый и его 30-летний знакомый были задержаны. При детальной проверке оказалось, что последний, возможно, причастен к краже из магазина в Богородицке.

Кроме того, по предварительным данным, при совершении разбоя в Донском, старший из злоумышленников сразу предложил своему подельнику в качестве жертвы собственную соседку, зная, что у той есть деньги.

Похищенное у подозреваемых изъято. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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