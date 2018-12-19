2018-12-19T15:17:51+03:00
Общество

Тульская область – лидер в ЦФО по производству рапса

В Туле подвели итоги сельскохозяйственного года
Виктория ЯКУШИНА
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19 декабря 2018 года, в Доме Дворянского собрания в Туле прошло торжественное собрание, посвященное завершению сельскохозяйственного года. В нем приняли участие руководители и работники предприятий отрасли, представители общественных организаций.

В этом году с полей региона было собрано 1,8 млн тонн зерновых, причем более 85% урожая – качественное продовольственное зерно.

Тульская область признана лидером в ЦФО по производству рапса. Также на протяжении последних трех лет региону удается добиваться постоянного ежегодного роста в производстве мяса.

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев вручил отличившимся работникам сельскохозяйственной отрасли федеральные и региональные награды.

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